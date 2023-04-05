Остап Ступка напідпитку скоїв ДТП у Києві. Актора затримали

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Увечері 4 квітня актор Остап Ступка напідпитку вʼїхав у припарковане авто в Голосіївському районі столиці. Від удару постраждав 38-річний чоловік — його госпіталізували.

Про це повідомляє поліція Києва, а імʼя винуватця ДТП «Бабелю» назвали джерела у правоохоронних органах.

Під час перевірки винуватця ДТП драгер показав 1,62 проміле алкоголю в його крові. Допустимий вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, становить 0,2 проміле. Показник понад 3 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням, а 5 проміле — відносно смертельною дозою.

Порушника поліцейські затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані спʼяніння.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до пʼяти років.