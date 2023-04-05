Посол Китаю в ЄС назвав «риторичним прийомом» заяву Москви та Пекіну про «безмежну дружбу»

Новини

Reuters

Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Конг сказав, що критики неправильно витлумачили відносини його країни з росією і припустили, що їхні звʼязки можуть бути не такими безмежними, як заявляли їхні лідери.

Посол виступив перед президентом Франції Емманюелем Макроном та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, які вирушили до Китаю з триденною поїздкою, цитує газета The New York Times.

Фу Конг сказав, що деякі люди «навмисно невірно тлумачать те, що між країнами існує так звана безмежна дружба чи відносини». Він додав, що «безмежна — це не що інше, як риторичний прийом».

Також, за словами посла, Китай не визнає окуповані території України частиною росії. Конг переконує, що Китай не збирається надавати рф військову допомогу ані зараз, ані в подальшому.

За словами Фу Конга, Пекін не засудив російське вторгнення в Україну, «тому що зрозумів заяви росії про оборонну війну проти вторгнення НАТО», а також тому, що китайський уряд вважає, що «корінні причини складніші, ніж кажуть західні лідери».

«Я знаю, що люди зациклені на президентському дзвінку. Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на стороні росії в українському питанні», — додав посол.