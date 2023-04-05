Посол Китаю в ЄС назвав «риторичним прийомом» заяву Москви та Пекіну про «безмежну дружбу»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Reuters
Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Конг сказав, що критики неправильно витлумачили відносини його країни з росією і припустили, що їхні звʼязки можуть бути не такими безмежними, як заявляли їхні лідери.
Посол виступив перед президентом Франції Емманюелем Макроном та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, які вирушили до Китаю з триденною поїздкою, цитує газета The New York Times.
Фу Конг сказав, що деякі люди «навмисно невірно тлумачать те, що між країнами існує так звана безмежна дружба чи відносини». Він додав, що «безмежна — це не що інше, як риторичний прийом».
Також, за словами посла, Китай не визнає окуповані території України частиною росії. Конг переконує, що Китай не збирається надавати рф військову допомогу ані зараз, ані в подальшому.
За словами Фу Конга, Пекін не засудив російське вторгнення в Україну, «тому що зрозумів заяви росії про оборонну війну проти вторгнення НАТО», а також тому, що китайський уряд вважає, що «корінні причини складніші, ніж кажуть західні лідери».
«Я знаю, що люди зациклені на президентському дзвінку. Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на стороні росії в українському питанні», — додав посол.
- 20—22 березня президент Китаю Сі Цзіньпін відвідав з офіційним візитом Москву. Два дні тривали його перемовини з президентом рф володимиром путіним. За результатами зустрічі сторони опублікували спільні заяви, в яких йшлося про нарощування торгівлі та співпраці в усіх сферах. Щодо України, то Китай знову закликав до миру та перемовин, а також наголосив, що принципи Статуту ООН мають виконуватися.
- У грудні 2022 року Сі Цзіньпін назвав війну в Україні «українською кризою». Також лідер Китаю заявив, що сподівається на «всебічний діалог сторін» і «вирішення питання політичними засобами».