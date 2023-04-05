DreamWorks працює над пʼятою частиною мультфільму «Шрек». У ньому буде оригінальний склад акторів

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Засновник та генеральний директор студії Illumination, а також творчий партнер DreamWorks Animation Кріс Меледандрі розповів, що компанія планує перезапустити франшизу «Шрек».

Меледандрі хоче залучити до нового фільму «Шрек-5» оригінальний акторський склад, до якого входять Майк Маєрс, Кемерон Діаз та Едді Мерфі. Угоди ще не укладені, але переговори йдуть успішно, каже він.

В інтервʼю Variety Меледандрі також натякав на інші анімаційні проєкти, які готує Illumination. Студія шукає можливість повернутися у світ домашніх тварин.

«Ми розробляємо пару сценаріїв у світі «Секретів домашніх тварин», — сказав він. «Ми ще не готові розпочати фільм, але продовжуємо розвиватися у цій франшизі».