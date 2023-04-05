Мер з Австралії першим у світі подасть позов проти ChatGPT — якщо бот не виправить інформацію про нього

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Мер австралійського міста Хепберн Шайр Браян Гуд першим у світі заявив, що планує подати позов на проти компанії з розробки штучного інтелекту OpenAI, бо її продукт — ChatGPT — видав на запит про нього фейк, нібито Гуд був увʼязнений за хабарництво.

Про це пише Reuters.

Юристи австралійського мера дали OpenAI майже місяць, щоб виправити такі помилки в інформації про Браяна Гуда. Якщо компанія не зробить цього до 18 квітня, то проти неї подадуть позов.

Насправді ж Браян Гуд раніше мав обовʼязок сповіщати владу про хабарі, які дають іноземним чиновникам для контрактів на друк валюти.

Поки що OpenAI не відповіла на лист від юристів мера й не давала коментарів з цього приводу для медіа.