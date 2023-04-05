В Естонії вперше на бойове чергування заступлять іспанські ППО NASAMS

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Цього тижня в Естонії на бойове чергування вперше заступлять іспанські зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Вони охоронятимуть авіабазу Емарі як стратегічний обʼєкт.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає ERR.

За його словами, сьогодні в порт Палдіскі прибудуть іспанські ЗРК NASAMS.

Увесь особовий склад і очільник іспанського контингенту вже розквартировані на авіабазі в Емарі.

«Ми уклали першу угоду з іспанцями, вона триватиме чотири місяці. Що буде далі? Це питання зараз обговорюємо в НАТО. Звичайно, ми б хотіли бачити таку саму систему, яка в нас зараз діє з винищувачами», — сказав міністр оборони Певкур.

Естонія хоче домовитися із союзниками по НАТО про ротацію комплексів ППО аналогічно до того, як відбувається повітряне патрулювання.

Свої ж зенітно-ракетні комплекси в Естонії зʼявляться не раніше, ніж у 2025 році. Закупівля власної системи ППО Естонії наразі перебуває на завершальній стадії.