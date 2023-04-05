SkyUp евакуювала з України свій останній літак
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / SkyUp Airlines
Увечері 4 квітня українська авіакомпанія SkyUp евакуювала свій останній літак з київського аеропорту «Бориспіль». Станом на початок вторгнення росії 10 з 11 літаків компанії були за кордоном.
Про це повідомив експерт Офісу реформ Кабінету міністрів Максим Гардус.
За його словами, пілоти Boeing 737-800 SkyUp з реєстрацією UR-SQP увімкнули передавач літака в небі недалеко від Чернівців. Завдяки цьому повітряне судно зафіксував онлайн-радар Flightradar24.
Передавач літака надав інформацію про те, що він вирушив з аеропорту «Бориспіль» до румунського міста Ясси, де приземлився о 20:06.
Експерт каже, що цей переліт демонструє цілісність «головних повітряних воріт країни, а також функціонування авіанавігаційних систем та диспетчеризації».
«Тож після перемоги відновити авіасполучення буде легше!» — додав він.
- До 24 лютого 2022 року SkyUp встигла перевезти в Європу 10 з 11 своїх літаків. Останній літак також уже був у польоті, він вже 20 хвилин пролетів із «Борисполя» в напрямку Кишинева, але «Украерорух» видав NOTAM, і компанія отримала наказ повернутись до «Борисполя». Тож цей літак перебував у «Борисполі» і там обслуговувався.