На Херсонщині заборонили ходити на кладовища та вʼїжджати з дітьми в окремі селища

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Reuters / «Бабель»

Рада оборони Херсонської області заборонила відвідувати кладовища (через мінну небезпеку) і проводити богослужіння в церквах у період комендантської години, а також скупчення людей під час Великодніх богослужінь (через можливі удари росіян).

Про це 4 квітня повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Також Рада оборони області через постійні обстріли заборонила вʼїзд родин із дітьми до наступних населених пунктів: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокамʼянка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.

Крім цього, в області ще на місяць продовжили дозвіл на продаж алкоголю — до 15 травня (з 10:00 до 15:00).