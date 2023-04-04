Дональда Трампа заарештували перед початком засідання суду. Йому висунуть звинувачення за 33 пунктами

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Колишній президент США Дональд Трамп прибув до Офісу окружного прокурора Манхеттена, його заарештували. Далі його доставлять до зали суду, де офіційно висунуть звинувачення.

Про це повідомляє CNN.

Телеканал пише, що це формальне затримання перед висуненням звинувачень. Кайданки Трампу не надіватимуть, проте візьмуть у нього відбитки пальців.

У чому саме звинувачуватимуть Трампа і який злочин він нібито вчинив — оголосять найближчим часом. Імовірно, йому висунуть звинувачення за понад 30 пунктами, повʼязаними із шахрайством у бізнесі, у рамках розслідування виплат порноакторці Стормі Стормі Деніелс у розпал президентської кампанії 2016 року.

Справа Дональда Трампа

Трампа звинувачують у справі про порноакторку Стормі Деніелс, якій він заплатив, щоб вона тримала в таємниці їхній роман. У 2016 році, під час передвиборчої кампанії, порнозірка звернулася до журналістів із пропозицією написати про її роман із Трампом. Нібито вона мала залізобетонні докази того, що такий роман був. Але передвиборчий штаб Трампа зіграв на випередження і заплатив Деніелс $130 тисяч за мовчання. Однак платив їй адвокат Трампа Майкл Коен із власних коштів. Для цього він створив окрему компанію-одноденку, а платіж оформили як «юридичні витрати». Прокурори вважають, що це може вважатися як підробкою документів, так і спробою ввести виборців в оману.