Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто недвоволений відновленням роботи комісії «Україна — НАТО» і запрошенням туди Дмитра Кулеби
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Peter Szijjarto / Facebook
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто незадоволений рішенням відновити роботу комісії «Україна — НАТО» на рівні глав МЗС.
Про це він написав у Facebook 4 квітня.
«Починається півтораденна зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Ми приїхали сюди з надією, що ніхто не поставить під сумнів справедливість нашого попереднього спільного рішення, відповідно до якого НАТО не є стороною війни, що триває по сусідству з нами, і що необхідно зробити все, щоб не допустити розвитку прямого конфлікту НАТО та росії. Запрошення міністра закордонних справ України [Дмитра Кулеби] порушує принцип єдності союзників по НАТО, але ми беремо участь у зустрічі в дусі конструктиву. Я також уточню зараз, що Угорщина підтримуватиме будь-які інтеграційні зусилля України тільки й виключно в тому випадку, якщо українці повернуть закарпатським угорцям ті права, які вони мали до 2015 року», — написав Сіярто.
- 3 квітня стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні комісії «Україна — НАТО» у Брюсселі 3—4 квітня. Це перше засідання комісії на рівні міністрів закордонних справ за участі України за шість років. Із 2017 року Угорщина блокувала проведення засідань на міністерському рівні. У такий спосіб Будапешт протестував проти українських законів про мову та освіту.
- У вересні 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту». Будапешт вирішив, що документ обмежує права угорської громади на Закарпатті, і зробив низку недружніх дипломатичних кроків, включно з блокуванням рішення комісії «Україна — НАТО».