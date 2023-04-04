Білл Гейтс закликав не зупиняти роботу над розвитком ШІ, попри відсутність протоколів безпеки

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Співзасновник Microsoft Білл Гейтс в інтервʼю Reuters заявив, що заклики призупинити розвиток штучного інтелекту не «вирішать майбутніх проблем». Коментуючи відкритий лист дослідників, він наголосив, що замість паузи в розробці слід зосередитися на тому, як отримати максимальну вигоду з тих ШІ-рішень, що вже є.

«Я не дуже розумію, хто саме повинен призупинити [дослідження], навіщо та чи всі країни світу на це готові. Але скільки людей — стільки й думок», — сказав він.

Білл Гейтс — давній прихильник розвитку штучного інтелекту. Microsoft багато років співпрацює з компанією OpenAI — розробником GPT і чат-бота ChatGPT. За словами Гейтса, штучний інтелект — така ж важлива технологія, як інтернет, ПК і смартфон.