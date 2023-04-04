Білл Гейтс закликав не зупиняти роботу над розвитком ШІ, попри відсутність протоколів безпеки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Співзасновник Microsoft Білл Гейтс в інтервʼю Reuters заявив, що заклики призупинити розвиток штучного інтелекту не «вирішать майбутніх проблем». Коментуючи відкритий лист дослідників, він наголосив, що замість паузи в розробці слід зосередитися на тому, як отримати максимальну вигоду з тих ШІ-рішень, що вже є.
«Я не дуже розумію, хто саме повинен призупинити [дослідження], навіщо та чи всі країни світу на це готові. Але скільки людей — стільки й думок», — сказав він.
Білл Гейтс — давній прихильник розвитку штучного інтелекту. Microsoft багато років співпрацює з компанією OpenAI — розробником GPT і чат-бота ChatGPT. За словами Гейтса, штучний інтелект — така ж важлива технологія, як інтернет, ПК і смартфон.
- Наприкінці березня мільярдер Ілон Маск і група експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликали до шестимісячної паузи в розробці систем, більш потужних за нещодавно запущений OpenAI GPT-4. Вони опублікували відкритий лист, в якому назвали потенційні ризики для суспільства та людства.
- Серед підписантів є очільники фірм-розробників продуктів зі штучним інтелектом, зокрема Stability AI (Stable Diffusion), Scale AI, ThirdAI, Character.ai, Unanimous AI та інших. Лист підтримали інженери та дослідники Google і Microsoft, а також учені та професори з низки університетів, зокрема з Єльського, Оксфордського, Гарвардського, Кембриджського, Стенфордського, Массачусетського технологічного тощо.