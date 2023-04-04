Комісія ООН надалі досліджуватиме, чи є в Україні геноцид. Мандат продовжили ще на рік

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Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні продовжить свою діяльність і розслідуватиме воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Мандат місії продовжили ще на рік, йдеться на сайті МЗС.

У Міністерстві закордонних справ України привітали це рішення.

Рада ООН з прав людини звернулася до рф з вимогою надати представникам міжнародних механізмів негайний доступ до всіх військовополонених, насильно утримуваних і депортованих людей.

«Україна висловлює вдячність державам-членам Ради ООН з прав людини, які підтримали цей документ, адже продовження Комісією незалежного розслідування і документування фактів кричущих порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права та міжнародних злочинів сприятиме притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців і забезпеченню справедливості для жертв російської агресії», — заявили в МЗС.

Президент Володимир Зеленський привітав продовження мандата.