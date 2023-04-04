Комісія ООН надалі досліджуватиме, чи є в Україні геноцид. Мандат продовжили ще на рік
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні продовжить свою діяльність і розслідуватиме воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Мандат місії продовжили ще на рік, йдеться на сайті МЗС.
У Міністерстві закордонних справ України привітали це рішення.
Рада ООН з прав людини звернулася до рф з вимогою надати представникам міжнародних механізмів негайний доступ до всіх військовополонених, насильно утримуваних і депортованих людей.
«Україна висловлює вдячність державам-членам Ради ООН з прав людини, які підтримали цей документ, адже продовження Комісією незалежного розслідування і документування фактів кричущих порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права та міжнародних злочинів сприятиме притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців і забезпеченню справедливості для жертв російської агресії», — заявили в МЗС.
Президент Володимир Зеленський привітав продовження мандата.
- 4 березня 2022 року Рада з прав людини ООН ухвалила резолюцію 49/1 «Про становище у сфері прав людини в Україні, що склалося внаслідок російської агресії», відповідно до якої засновано Незалежну міжнародну комісію з розслідування воєнних злочинів рф в Україні.
- 16 березня 2023 року Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні опублікувала звіт. У ньому вона пише про численні воєнні злочини росіян — але не про геноцид. Голова комісії Ерік Мьосе сказав журналістам, що вони не знайшли доказів геноциду. «Ми не виявили, що в Україні був геноцид», — сказав він і додав, що «є деякі аспекти, які можуть викликати запитання щодо можливого геноциду».