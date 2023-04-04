Український фільм «Мавка. Лісова пісня» став лідером переглядів у Франції
- Автор:
- Софія Телішевська
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Найдорожчий мультфільм українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» ввійшов до пʼятірки найкасовіших фільмів у Франції.
Про це інформує Державне агентство з питань кіно.
Станом на 3 квітня 2023 року у Франції продали 160 827 квитків на український мультфільм.
З першого дня прокату мультфільм посів першу позицію серед усіх премʼєрних релізів у Франції, обійшовши блокбастер «Шазам! Лють богів».
Анімаційна стрічка вийшла в український прокат 2 березня, а вже з 29 березня вона вийшла на великі екрани французьких кінотеатрів.
- Мультфільм створили за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки — ось трейлер. Це найдорожчий український мультфільм. Його бюджет становить 187 мільйонів гривень, частка державної участі у виробництві мультфільму — 49,5 мільйона. Режисери — Олександра Рубан і Олег Маламуж.
- Головних героїв мультфільму озвучують Юлія Саніна, Dzidzio, Олена Кравець, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Наталка Денисенко та інші. Саундтрек до мультфільму створив гурт «ДахаБраха».