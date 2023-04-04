СБУ встановила трьох російських військових, які на Харківщині зґвалтували жінку

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Getty Images / «Бабель»

Служба безпеки України встановила трьох російських військових, які рік тому зґвалтували українську жінку під час захоплення частини Харківщини. Вони входять до складу 99-го артилерійського полку армії росії.

Про це СБУ повідомила 4 квітня.

Навесні 2022 року російські військові увірвалися на територію дому в одному з населених пунктів Харківської області, де проживала жінка разом із сім’єю. Погрожуючи розстрілом родини, вони змусили її поїхати разом з ними і зав’язали очі жінці, щоб вона не могла впізнати місцевість. Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, – усі вони по черзі зґвалтували її. Жінка отримала травми і це підтвердила судово-медична експертиза.

Відтак трьом російським військовим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою людей.