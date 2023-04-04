У Хмельницькій області повністю заборонили діяльність УПЦ МП

Новини

Володимир Шуваєв / «Бабель»

Хмельницька обласна рада повністю заборонила на території області діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Вони також звернулися до уряду з проханням розірвати договори оренди з УПЦ МП.

Про це пише пресслужба Хмельницької облради.

Депутати облради одностайно ухвалили рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території Хмельницької області. Також вони пропонують президенту Володимиру Зеленському визначити законопроєкт «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» як невідкладний — для його позачергового розгляду Верховною Радою України.

Також депутати рекомендували органам місцевого самоврядування Хмельницької області провести інвентаризацію земельних ділянок, що перебувають у користуванні УПЦ МП, щоб потім забрати їх.