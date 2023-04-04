Мер Тернополя Сергій Надал виписував собі максимальні премії. На нього склали протокол

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Сергій Надал / Facebook

Мер міста Тернопіль Сергій Надал протягом 2021—2022 року преміював себе в максимальному розмірі. Розмір премій міг досягати 250% від зарплати.

Про це Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило 4 квітня.

Також Сергій Надал надавав собі допомогу на оздоровлення і на «соціально-побутові питання» — і також у максимальних гранично допустимих обсягах.

НАЗК склало адміністративний протокол щодо нього через конфлікт інтересів. Через те, що він не повідомив про наявність реального конфлікту інтересів, йому передбачений штраф від 1 700 до 3 400 гривень. За те, що він ухвалював рішення в умовах реального конфлікту інтересів, йому загрожує штраф від 3 400 до 6 800 гривень.