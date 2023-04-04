У Камʼянці-Подільському УПЦ МП залишилася без права на користування землею

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Вікіпедія / Георгіївський собор

Камʼянець-Подільська міська рада позбавила УПЦ Московського патріархату права на користування 19 земельними ділянками.

Про це пише мер міста Михайло Посітко.

Депутати міськради проголосували за 19 проєктів про припинення користування УПЦ МП земельними ділянками і за один — про скасування оренди.

Разом з цим депутати Камʼянця-Подільського одностайно прийняли звернення до президента, Верховної Ради України, Кабміну й виконувача обовʼязків начальника Хмельницької ОВА щодо заборони Московського патріархату в Україні, виходу Камʼянець-Подільської єпархії УПЦ МП зі складу Російської православної церкви та припинення договорів оренди чи користування УПЦ МП церковними спорудами, які перебувають у власності держави.