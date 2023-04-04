У Києві тимчасово скасували плату за паркування авто

Новини

Пресслужба КМДА

Деякий час у столиці можна буде не платити за паркування на комунальних майданчиках «Київтранспарксервісу». Це повʼязано з оновленням юридичних договорів.

Про це пише КМДА.

Усі зміни щодо паркувань зʼявлятимуться в застосунку «Київ Цифровий». Там киян завчасно повідомлять про відновлення оплати.

Таким чином, найближчим часом інспектори з паркування не штрафуватимуть містян за несплату послуги. Водночас штрафи за порушення ПДР про паркування в неналежному місці діятимуть як завжди.

Якщо у вас вимагають готівку за паркування на комунальних майданчиках, то повідомляйте в поліцію щодо шахрайства.