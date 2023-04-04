У Києві тимчасово скасували плату за паркування авто
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Пресслужба КМДА
Деякий час у столиці можна буде не платити за паркування на комунальних майданчиках «Київтранспарксервісу». Це повʼязано з оновленням юридичних договорів.
Про це пише КМДА.
Усі зміни щодо паркувань зʼявлятимуться в застосунку «Київ Цифровий». Там киян завчасно повідомлять про відновлення оплати.
Таким чином, найближчим часом інспектори з паркування не штрафуватимуть містян за несплату послуги. Водночас штрафи за порушення ПДР про паркування в неналежному місці діятимуть як завжди.
Якщо у вас вимагають готівку за паркування на комунальних майданчиках, то повідомляйте в поліцію щодо шахрайства.
- У листопаді 2022 року в Києві повернули оплату за паркування автомобілів на комунальних парковках «Київтранспарксервісу». Також повернулись абонементні талони на паркування на добу або місяць.