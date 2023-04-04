FT: Велика Британія скасувала частину звинувачень проти російського олігарха Фрідмана
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії припинило розслідування за двома з трьох пунктів звинувачення щодо російського олігарха Михайла Фрідмана. Але його досі підозрюють у відмиванні коштів.
Про це з посиланням на джерела пише The Financial Times.
Агентство припинило розслідування щодо Фрідмана за підозрою у змові з метою надання неправдивих свідчень та змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ Великої Британії. Звинувачення у відмиванні коштів лишаються.
Інформацію про це виданню підтвердив офіційний представник агентства, але імʼя Фрідмана не назвав. Він лише сказав, що це 58-річний росіянин, якого затримали у Лондоні.
- На початку грудня британське Нацагентство з боротьби зі злочинністю (NCA) повідомило про затримання 58-річного «заможного російського бізнесмена» за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману британського правосуддя та змові для надання неправдивих свідчень. NCA повідомляло, що бізнесмена затримали 1 грудня в його будинку. У нього вилучили кілька цифрових пристроїв та велику суму готівки.
- Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Фрідман потрапив під санкції Євросоюзу та Великої Британії. Він скаржився на повʼязані з цим фінансові обмеження. Фрідман, як і низка інших бізнесменів, оскаржили санкції, стверджуючи, що не мають жодного впливу на політику путіна.