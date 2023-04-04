В Україні по-новому маркуватимуть сигаретні пачки. МОЗ виконує вказівки Єврокомісії

Новини

Lindsay Fox / Flickr

Міністерство охорони здоровʼя найближчим часом оновить маркування упаковок сигарет, щоб боротися з курінням та реалізувати вказівки Єврокомісії на шляху до вступу в ЄС.

Про це пише МОЗ.

У відомстві заявили, що вони зверталися до прогресивних країн для збору текстових та ілюстративних медичних попереджень, які наносять на сигаретні пачки. З них обрали ті, що показали найбільшу ефективність.

Для фінального варіанту взяли за приклад попередження з Канади, Австралії й Таїланду, а також від двох неурядових організацій: Vital strategy та «Діти, вільні від тютюну».