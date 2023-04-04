В Україні по-новому маркуватимуть сигаретні пачки. МОЗ виконує вказівки Єврокомісії
- Автор:
- Ліза Бровко
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Lindsay Fox / Flickr
Міністерство охорони здоровʼя найближчим часом оновить маркування упаковок сигарет, щоб боротися з курінням та реалізувати вказівки Єврокомісії на шляху до вступу в ЄС.
Про це пише МОЗ.
У відомстві заявили, що вони зверталися до прогресивних країн для збору текстових та ілюстративних медичних попереджень, які наносять на сигаретні пачки. З них обрали ті, що показали найбільшу ефективність.
Для фінального варіанту взяли за приклад попередження з Канади, Австралії й Таїланду, а також від двох неурядових організацій: Vital strategy та «Діти, вільні від тютюну».
- Україна маркує упаковки сигарет з 2012 року, а з 2006 року долучилася до конвенції Всесвітньої організації охорони здоровʼя з боротьби проти тютюну. Дані Держстату свідчать, що з 2008 до 2020 року поширеність куріння серед українців від 12 років зменшилася на 36%.
- У грудні 2021 Верховна Рада заборонила продаж міцних і ароматизованих сигарет, а також обмежила продаж електронних пристроїв. Разом з цим закон заборонив рекламу тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них та зобовʼязав виробників збільшити площу медичних попереджень про негативні наслідки для здоровʼя.
- З липня 2022 року в Україні заборонили куріння електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну в громадських місцях.
- Цього року антимонопольний комітет порушив справу проти виробника IQOS, який нібито брехав споживачам, що ці пристрої мають менший ризик для здоровʼя порівняно з сигаретами, але не надав підтвердження цієї інформації.