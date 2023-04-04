«Укрпошта» презентувала марку із солістом гурту Kalush Orchestra

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«Укрпошта» презентувала поштову марку Kalush, присвячену переможцям «Євробачення-2022».

Про це повідомив очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Марку запустять у продаж 10 квітня у відділеннях по всій країні. Того ж дня в місті Калуш Івано-Франківської області пройде урочисте спецпогашення марки за участі лідера гурту Олега Псюка та його учасників і погашення штемпелем «Перший день» — у Києві.

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Автор марки — Святослав Романчак, картку створив Юрій Сосницький, а над конвертами працювала художниця Олеся Вакуленко. Тираж марки — 130 тисяч аркушів.

До 9 квітня можна оформити абонемент. Передзамовити марку можна тут.