«Схеми»: Росія підготувала на півночі Криму подвійну лінію окопів

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Reuters

На півночі Криму в районі пункту пропуску «Армянськ» та Перекопського валу росіяни облаштували подвійну лінію окопів. Вони почали її будувати щонайменше з осені 2022 року.

Про це пише проєкт «Схеми» з посиланням на супутникові знімки.

Перші ознаки будівництва було видно ще в листопаді 2022 року, а навесні 2023 року її суттєво розширили та розгалужили. Обидві лінії зʼєднані траншеями, також там облаштували позиції для військової техніки.

Радіо Свобода

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтверджують, що найбільше росіяни зміцнюють саме північ Криму.

«Інфраструктура підтримується в бойовій готовності: потужний сухопутний та авіаційний компонент, розташований на території Криму, бойові літаки — близько девʼяноста, близько шістдесяти бойових гелікоптерів, що перебувають на території Криму. Було створено угруповання, оборонне угруповання, яке здійснює на сьогоднішній день заходи щодо обладнання фортифікаційних споруд, обладнання лінії оборони», — прокоментував заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.