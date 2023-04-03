NASA оголосила склад екіпажу навколомісячної місії Artemis-2
- Автор:
- Софія Телішевська
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NASA офіційно оголосила склад екіпажу навколомісячної місії Artemis-2, запуск якої заплановано на листопад 2024 року.
- Командир екіпажу буде Грегорі Рейд Вйсмен (США).
Він капітан ВМС США, льотчик-випробувач, який літав на F-14 Tomcat, F/A-18 Hornet та F-35C Lightning II. Здійснив один космічний політ на «Союз TMA-13M» (2014).
- Пілот Віктор Дж. Гловер (США).
Капітан ВМС США, брав участь в війні в Іраку, має 24 бойові вильоти. Здійснив один космічний політ на SpaceX Crew-1 (2020).
- Спеціаліст місії Крістіна Кох (США).
Інженерка, бакалавр з електротехніки (2001), фізики (2002), магістр у галузі електротехніки (2002). Науковий співробітник Антарктичної програми США, працювала на станціях Амундсен-Скотт і Палмер. Здійснила один космічний політ на «Союз МС-12»/«Союз МС-13» (2019). Рекордсменка по перебуванню в космосі серед жінок (328 днів 13 год. 58 хв).
- Спеціаліст місії Джеремі Хансен (Канада).
Полковник Королівських військово-повітряних сил Канади. Пілотував CF-18. Бакалавр з космічних досліджень (1999), магістр з фізики (2000). Досвід космічних польотів відсутній.
- Artemis-2 — навколомісячна місія без посадки на поверхню супутника Землі. Під час неї мають дослідити технології, необхідні для реалізації місії Artemis-3, — тоді вже планують висадку людей на Місяць. Тривалість місії Artemis-2 — 10 діб. Старт ракети-носія SLS Block 1 з кораблем Orion CM-003 заплановано на листопад 2023 року.