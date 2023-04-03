Україна отримала перший транш від МВФ у межах програми на $15,6 мільярда

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Україна отримала від Міжнародного валютного фонду перший транш у межах нової програми розширеного фінансування.

Про це повідомив голова Нацбанку Пишний.

Ідеться про 2 мільярди спеціальних прав запозичень, що дорівнює близько $2,7 мільярда.

31 березня виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 мільярда, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі війни, що триває.