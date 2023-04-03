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У Helsi стали доступні термінові онлайн-консультації з лікарем. Як скористатися послугою

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Irwan / Unsplash

Медичний провайдер Helsi запустив новий сервіс термінових онлайн-консультацій. Тепер протягом 15 хвилин пацієнт отримує консультацію терапевта, а також направлення до вузького спеціаліста. Сервіс також доступний і для українців, що проживають за кордоном.

Щоб скористатися ним, потрібно:

Тривалість термінового онлайн-прийому — близько 15 хвилин, у складних випадках лікар продовжить час самостійно.

Вартість консультації — 200 гривень. Якщо ж система не знайшла лікаря за заданим запитом, і прийом не відбувся — заявка автоматично скасовується через дві години. Гроші повернуться на рахунок пацієнта від його банку. Якщо ж прийом перервався (наприклад, через перебої з електроенергією), лікар сконтактує пізніше і завершить консультацію.