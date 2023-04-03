Україна купує в Австралії близько сотні бойових модулів RMS. Вартість контракту — $80 мільйонів

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Electro Optic Systems

Австралійська оборонна компанія Electro Optic Systems (EOS) уклала угоду з українським держпідприємством «СпецТехноЕкспорт» на поставку близько сотні бойових модулів Remote weapon station (RWS) разом із запчастинами та супутніми послугами. Це коштуватиме $80 мільйонів.

Про це пише пресслужба EOS.

За контрактом постачання триватиме впродовж 2023—2024 років після проведення демонстраційних випробувань у найближчий час і виконання ще низки умов.

В австралійській компанії стверджують, що їхній Remote weapon station має перевагу в точності й надійності над іншими такими модулями. Їх можна встановити на танк, бронетранспортер, БМП тощо.

Electro Optic Systems

Управління керованим бойовим модулем розміщують усередині броньовиків, тому військовим не потрібно покидати корпус і наражати себе на небезпеку. Це озброєння дозволяє визначати цілі й автоматично відстежувати їх, а також вести вогонь.