У Малайзії скасовують смертну кару та довічне увʼязнення

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Парламент Малайзії проголосував за скасування обовʼязкової страти та довічного увʼязнення.

Про це повідомляє Reuters.

У країні з 2018 року діє мораторій на страти, але це рішення скасовує страту як обовʼязковий вирок за 11 тяжких злочинів, включаючи вбивство та тероризм. Судді зберегли за собою право засуджувати до страти у виняткових випадках.

За найбільш тяжкі злочини суди тепер віддаватимуть перевагу увʼязненню до 30—40 років або тілесним покаранням (побиття палицею).

Заступник міністра юстиції Малайзії заявив, що страта незворотна і не діє як засіб стримування злочинності: «Смертна кара не принесла тих результатів, які мала принести».

Ті, хто зараз перебувають у камері смертників, мають 90 днів для перегляду вироків. Нині у країні налічується 1 341 такий увʼязнений. За офіційними даними, у період з 1992 по 2023 рік у Малайзії повісили близько 1 318 вʼязнів.