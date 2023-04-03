Поліція оголосила про підозру священнослужителю Лаври за напад на журналістів

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Національна поліція

Співробітники Печерського управління поліції вручили підозру священнослужителю УПЦ МП, який на території Києво-Печерської лаври пошкодив техніку оператора зі ЗМІ.

Про це пише пресслужба Нацполіції Києва.

Правоохоронці встановили, що чоловік вирвав у оператора мікрофон і зламав кріплення на камері.

Як розповіли «Бабелю» в поліції, підозру отримав 41-річний представник духовенства Василь з Рівненщини. Його чин — невідомий.

Священнослужителю повідомили про підозру за перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК). За цю статтю передбачено або штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів, або арешт до шести місяців, або ж обмеження волі до трьох років.