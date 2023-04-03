Інститут аграрної економіки: Цьогоріч вартість великоднього кошика зросла майже на 25%

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У 2023 році вартість великоднього кошика на чотирьох людей зросла на 24,4% — з 972 до 1 208 гривень, якщо порівнювати з минулим роком.

Про це повідомив Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

Вартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом складе 169,88 грн за 1 кг, що на 26,8 % більше вартості паски 2022 року — через подорожчання яєць, цукру і вершкового масла. Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року.

У 2023 році ціна на яйця зросла на рекордні 92% і становила в середньому 68,15 грн (65—75 грн за десяток). Ціни на решту складових святкового кошика зросли від 9,4% до 38,4% порівняно з минулим роком.

Найдорожчими складовими великоднього кошика залишаються мʼясні продукти:

домашня ковбаса (0,5 кг) — 175 грн;

буженина (0,5 кг) — 219,50 грн;

сало (0,5 кг) — до 110 грн.

Якщо великодній кошик доповнити помідорами, огірками, яблуками та червоним вином, то його вартість зросте до 1 463,28 грн. Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринку сезонних овочів. За пляшку церковного вина «Кагор» доведеться заплатити в середньому 120 грн (80—135 грн за пляшку).