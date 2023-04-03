Голова МЗС Кулеба вперше з 2017 року поїде на Комісію Україна — НАТО. Досі участь блокувала Угорщина
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна — НАТО у Брюсселі 3—4 квітня, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Це буде перше засідання Комісії на рівні міністрів закордонних справ за участі України за шість років. Із 2017 року Угорщина блокувала проведення засідань на міністерському рівні. У такий спосіб Будапешт протестував проти українських законів про мову та освіту.
У Брюсселі Дмитро Кулеба проведе переговори щодо підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні, обговорить постачання зброї і виробництво боєприпасів для України, Спецтрибунал для росії, посилення санкцій проти неї та гуманітарну допомогу.
У рамках візиту Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, верховним представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем, комісаром ЄС з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марією Габріель. Також у планах — переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та головами МЗС Великої Британії, Нової Зеландії, Фінляндії, Іспанії та Японії.
- У вересні 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту». Будапешт вирішив, що документ обмежує права угорської громади на Закарпатті, і зробив низку недружніх дипломатичних кроків, включно із блокуванням рішення комісії «Україна — НАТО».