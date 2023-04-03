SpaceX запустила нову військову систему звʼязку для США. Вона відстежуватиме ракети

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SpaceX

Американська аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX 2 квітня запустила ракету Falcon 9 з десятьма супутниками. Місія Tranche 0 — це перший запуск нової військової системи звʼязку та відстеження ракет, яку створило Агентство космічного розвитку США.

Про це пише SpaceNews.

Ця місія запустила вісім супутників, створених York Space Systems, на навколоземну орбіту для передачі даних. Вони стануть частиною комунікаційної мережі Transport Layer так само, як і два супутники з інфрачервоними датчиками, розроблені SpaceX і Leidos для виявлення й відстеження ракет.

Глобальна комунікаційна мережа призначена для захисту від російських і китайських балістичних або гіперзвукових ракет.

Космічні сили США прагнуть використовувати комерційні космічні технології у військових системах, щоб відстежувати ракети на всіх етапах польоту. Тому супутники розташовують на низькій орбіті на висоті 1000 кілометрів над Землею. Їхню кількість планують збільшити до сотень.

Наприкінці зими компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту Землі першу партію нових супутників Starlink V2 Mini — загалом 21 апарат. На орбіту їх доставила ракета Falcon 9.