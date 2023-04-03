У Парижі заборонять прокат електросамокатів. За це проголосували 90% виборців

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Майже 90% парижан проголосували на референдумі за заборону прокату електричних самокатів у місті. Приватні електросамокати дозволять.

Про це пише BBC.

Із 1,38 мільйона людей у виборчих списках голосувати прийшли менше 8% — приблизно 103 тисячі. З них понад 91 300 проголосували проти електросамокатів.

«Це дуже дорого — пʼять євро за 10 хвилин, це не дуже стабільно і, перш за все, це причина багатьох аварій», — сказала під час голосування мер французької столиці Анн Ідальго.

Референдум скликали на тлі зростання кількості людей, які постраждали та загинули на електросамокатах у столиці Франції. Але оператори послуги стверджували, що їхній транспорт спричиняє невелику частку аварій.

Побоюючись, що їхні переважно молоді клієнти не прийдуть голосувати, три основних оператори електросамокатів — Lime, Dott і Tier — через соцмережі закликали виборців прийти на дільниці. Вони також пропонували безкоштовні поїздки весь день 2 квітня.