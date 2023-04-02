Держсекретар США зателефонував Лаврову з вимогою звільнити журналіста WSJ Евана Гершковича. Росія підозрює його у шпигунстві

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Держсекретар США Ентоні Блінкен уперше з липня 2022 року поговорив з російським главою МЗС Сергієм Лавровим, закликавши його негайно звільнити журналіста The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича.

Також Блінкен закликав звільнити ще одного громадянина США — Пола Вілана, колишнього морського піхотинця, засудженого в росії за шпигунство.

Своєю чергою, російське МЗС повідомляє, що Лавров під час розмови, яка відбулася «за ініціативи американської сторони», вказав на необхідність «поважати рішення російської влади».

Лавров наполягає, що Гершковича «узяли на місці злочину при спробі отримати секретні відомості», мовляв, під прикриттям журналістського статусу він збирав дані, що становлять державну таємницю.