У Болгарії пройшли п’яті за два роки дострокові вибори в парламент. Що показали результати екзитполів

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Alicia Fagerving / Wikipedia

Блок колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова й об’єднання проєвропейських партій «Продовжуємо зміни» та «Демократична Болгарія» лідирують на останніх парламентських виборах у Болгарії. Це п’яті за два роки дострокові вибори в парламент.

Про це свідчать результати екзитполів.

За даними Trend, до парламенту Болгарії пройдуть п’ять партій: «ПП-ДБ» (26,9%), «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (26,7%), проросійська партія «Відродження» (12,9%), Демократична партія соціалістів, що представляє турецьку меншину (ДПС, 12,4%), і Болгарська соціалістична партія (БСП, 10,5%).

За даними Gallup, барʼєр також долає партія коміка Славі Трифонова «Є такий народ», яка у 2021 році вирвалась на друге місце на позачергових виборах, та відтоді стрімко втратила популярність.

Подібну статистику показує екзитпол Market Research, але там «Є такий народ» долає прохідний бар’єр у межах статистичної похибки.