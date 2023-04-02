Екснардепа Новинського помітили в Цюриху — він там служить у храмі РПЦ
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Нужненко Сергій \ УНИАН
Кореспонденти «Радіо Свобода» знайшли в Цюриху екснардепа Вадима Новинського від «Опозиційного блоку». Другого квітня він провів недільну службу в найбільшій російській православній церкві міста.
Йдеться про «Храм Воскресения Христова» РПЦ в самому центрі Цюриха, його освячував голова Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) 15 грудня 2002 року.
Новинський каже, що до Швейцарії приїхав з Німеччини, а в Німеччину з України «йшов пішки, їхав на машині, летів літаком». Ситуацію з виселенням УПЦ МП з Лаври він називає «беззаконням», але повертатися для підтримки Павла не збирається.
- Верховна Рада припинила повноваження народного депутата України Вадима Новинського в липні 2022 року.
- У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ МП, ексдепутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).