Екснардепа Новинського помітили в Цюриху — він там служить у храмі РПЦ

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Нужненко Сергій \ УНИАН

Кореспонденти «Радіо Свобода» знайшли в Цюриху екснардепа Вадима Новинського від «Опозиційного блоку». Другого квітня він провів недільну службу в найбільшій російській православній церкві міста.

Йдеться про «Храм Воскресения Христова» РПЦ в самому центрі Цюриха, його освячував голова Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) 15 грудня 2002 року.

Новинський каже, що до Швейцарії приїхав з Німеччини, а в Німеччину з України «йшов пішки, їхав на машині, летів літаком». Ситуацію з виселенням УПЦ МП з Лаври він називає «беззаконням», але повертатися для підтримки Павла не збирається.