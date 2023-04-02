Міськрада Хмельницького забере в УПЦ МП усю землю на території громади. Рішення ініціювали після побиття військового у церкві

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Володимир Шуваєв / «Бабель»

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що міськрада на найближчому засіданні припинить користування УПЦ МП усіма земельними ділянками на території громади. Такі ж рішення ініціюють для обласної та районної рад.

Так він відреагував на те, що в одному з храмів УПЦ МП у Хмельницькому священнослужитель і віряни побили військового, який запитав, «скільки ще людей має загинути, щоб ви перестали ходити в Московський патріархат?»

Він заявив, що всі, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а патрульні, які склали протокол, — звільнені.

«Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці, і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроєкт про заборону: раз і назавжди заборонити це ефесбешне кубло», — наголосив Симчишин.