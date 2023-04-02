Онуфрій провів у Лаврі службу попри вимогу до УПЦ МП покинути святиню

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Марків Михайло / УНІАН

Попри те що УПЦ МП мала покинути приміщення Києво-Печерської лаври, митрополит Онуфрій у неділю провів літургію у Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

До 29 березня монастир мав залишити заповідник, оскільки перевірка виявила 36 новобудов на території Нижньої лаври, що є порушенням умов договору оренди УПЦ МП території заповідника. УПЦ МП мала залишити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі.