Апарат NASA Perseverance розпочав нову місію на Марсі
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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NASA
Марсохід NASA Perseverance розпочав нову наукову місію на Червоній планеті. Він забрав на борт перший зразок Марсу в четвер, 30 березня.
Про це повідомляє Tech Times.
Цього разу Perseverance досліджуватиме вершину дельти кратера Джезеро. Згодом NASA планує вивчити зразки марсіанського ґрунту на Землі і сподівається знайти докази присутності життя на Червоній планеті.
Перший зразок марсохід взяв зі скелі під назвою Berea. На думку науковців, це місце утворилося з відкладень, які знесла вниз стародавня річка. Там виявили велику кількість карбонатів. Вивчення карбонату в марсіанському ґрунті допоможе дослідникам зрозуміти, як функціонувало середовище планети, коли ця ділянка була занурена під воду.
Далі марсохід Perseverance продовжуватиме підніматися по Джезеро. Він прямуватиме до наступного вигину сухого русла річки, який вчені називають Castell Henllys.
- 26 серпня 2022 року марсохід NASA Perseverance Mars знайшов на дні кратера Джезеро на Марсі вулканічні породи. Ця знахідка була цілковитою несподіванкою, оскільки передбачалося, що марсохід Perseverance приземлиться на осадові породи, які утворилися з мулу та детриту на стародавньому озері у кратері Джезеро приблизно 3,7 мільярда років тому.
- А наприкінці січня 2023 року марсохід Perseverance Американського космічного агентства завершив створення резервного сховища і скинув усі зразки гірських порід повітря та ґрунту на поверхню Червоної планети. Це потрібно, щоб мати можливість забрати їх під час майбутньої місії та привезти на Землю.