Апарат NASA Perseverance розпочав нову місію на Марсі

Новини

NASA

Марсохід NASA Perseverance розпочав нову наукову місію на Червоній планеті. Він забрав на борт перший зразок Марсу в четвер, 30 березня.

Про це повідомляє Tech Times.

Цього разу Perseverance досліджуватиме вершину дельти кратера Джезеро. Згодом NASA планує вивчити зразки марсіанського ґрунту на Землі і сподівається знайти докази присутності життя на Червоній планеті.

Перший зразок марсохід взяв зі скелі під назвою Berea. На думку науковців, це місце утворилося з відкладень, які знесла вниз стародавня річка. Там виявили велику кількість карбонатів. Вивчення карбонату в марсіанському ґрунті допоможе дослідникам зрозуміти, як функціонувало середовище планети, коли ця ділянка була занурена під воду.

Далі марсохід Perseverance продовжуватиме підніматися по Джезеро. Він прямуватиме до наступного вигину сухого русла річки, який вчені називають Castell Henllys.