Новини

Секретар РНБО запропонував 12 кроків деокупації Криму

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Reuters / «Бабель»

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запропонував орієнтовний план, як Україна буде деокупувати Крим.

Про це він написав у своєму Facebook.

План Данілова виглядає так:

«Деталізована і юридично вивірена програма розробляється Апаратом РНБО України із залученням широкого кола фахівців та експертів, що буде відображено в новій редакції Стратегії деокупації Криму», — підсумував Данілов.

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що Україна може повернути Крим без бою на тлі внутрішньої кризи в рф. Тим часом росія готується до оборони Криму і масово будує захисні споруди.