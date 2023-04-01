Міністр оборони Німеччини: Україна має отримати танки Leopard 2 на два танкові батальйони та Leopard 1 — на чотири
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Reuters
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що Україна має отримати танки Leopard 2на два танкові батальйони. Ще чотири такі батальйони будуть на танках Leopard 1.
Про це він розповів в інтервʼю Die Welt.
Він зазначив, що відправити українцям більше саме такого озброєння навряд чи вдасться, оскільки «ресурси союзників обмежені». Міністр додав, що і Німеччина не може віддати все, бо є резерви, які не можна витрачати.
«Я не бачу сценарію, за якого вийде відправити Україні додаткові Leopard понад те, про що було оголошено», — заявив Пісторіус.
За його словами, загалом Україна отримає 160 танків Leopard 1 і 2.
- 30 березня Німеччина підтвердила, що передала Україні всі обіцяні 18 танків Leopard 2A6 разом із боєприпасами. Також до України прибули 40 бойових машин піхоти Marder.