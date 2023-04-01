МВФ оновив прогноз щодо ВВП, інфляції та зарплат в Україні до 2027 року

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Міжнародний валютний фонд оновив свій прогноз щодо розвитку економіки України на період з 2023 до 2027 року. Вони кажуть, що попри війну, українській владі вдалося зберегти загальну макроекономічну та фінансову стабільність завдяки раціональній політиці та значній зовнішній підтримці.

У 2022 році ВВП України зменшився на 30,3%, а на 2023 рік прогнозують від падіння на 3% до зростання на 1%. У наступних роках за прогнозами економіка зростатиме: у 2024 році — на 3,2%, у 2025 році — на 6,5%, у 2026 році — на 5% та у 2027 році — на 4%.

Інфляція торік становила 26,6% (цілий рік від грудня до грудня). У 2023 році вона становитиме 20%, у 2024 році — 12,5%, у 2025 році — 8%, у 2026 році — 6%, у 2027 році — 5%.

За даними МВФ, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у 2022 році впала на 21,1%. 2023 року вона скоротиться ще на 2%. У 2024 році вона зросте на 2,5%, у 2025 році — на 5%, у 2026 році — на 5%, у 2027 році — на 4%.

У МВФ додали, що ключовим пріоритетом є підтримка стійкої дезінфляції та стабільності обмінного курсу, зокрема завдяки підтримці адекватного рівня валютних резервів за розумному управлінню надлишком ліквідності воєнного часу.

«Щойно дозволять умови, офіційні органи повинні перейти до гнучкішого обмінного курсу, послабити надзвичайні валютні заходи та повернутися до системи таргетування інфляції», — йдеться в повідомленні.