В Авдіївці від артобстрілу загинуло немовля. За день до цього поліція просила матір евакуюватися
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Російські війська 31 березня обстріляли Авдіївку на Донеччині, внаслідок чого загинули пʼятимісячний хлопчик та його бабуся. Мати і батько дитини поранені.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«Важко усвідомлювати, що навіть в умовах цієї страшної війни, яку ведуть проти нас росіяни, цієї трагедії можна було уникнути: буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати», — наголосив Кириленко і додав, що жінка відмовилася виїхати у безпечніше місце.
За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, росіяни били по Авдіївці з артилерії. Пошкоджено приватний будинок.