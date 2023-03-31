Палеонтологи зʼясували, що тиранозаври виглядали не так, як їх уявляли досі. Вони мали лускаті губи

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Палеонтологи зʼясували, що зуби у тиранозаврів були приховані за парою тонких лускатих губ, пише The Guardian.

Експерти кажуть, що уявлення про зовнішній вигляд тераподів виникло через величезний розмір їхніх зубів. Крім того, сучасні родичі тиранозаврів, такі як крокодили та алігатори, не мають губ.

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Науковці проаналізували зуби тиранозавра, порівняли їх із щелепами алігаторів і виявили, що на зубах тероподів нема жодних ознак значного зношення емалі. Натомість оголені зуби алігаторів через відсутність губ стали більш сухими і крихкими.

Науковці також виявили крихітні отвори у щелепах тероподів. Вони влаштовані так само, як у сучасних ящірок. Через них до губ та ясен проходили нерви та кровоносні судини.