Вімблдон дозволив росіянам і білорусам змагатися під нейтральним прапором. У МЗС України відреагували

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Reuters

Вімблдон скасував заборону для російських і білоруських тенісистів. Їм дозволять брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Про це пише Reuters.

Гравцям заборонять підтримувати війну росії проти України, а також отримувати фінансування від росії чи Білорусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення Вімблдону аморальним і закликав Велику Британію відмовити російським і білоруським спортсменам у візах.

У 2023 році Вімблдонський турнір триватиме з 3 до 16 липня.