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Австралійський рок-гурт AC/DC повернеться на сцену після семи років перерви, пише 9News. Музиканти виступлять на триденному фестивалі Power Trip у Каліфорнії у жовтні 2023 року.

На сцені виступатимуть засновник гурту Ангус Янг, ритм-гітарист Стіві Янг, басист Кліфф Вільямс, барабанщик Філ Радд та вокаліст Брайн Джонсон, який залишається фронтменом AC/DC з 1980 року.

Також у лайнапі фестивалю є Оззі Осборн, Metallica, Guns Nʼ Roses та Iron Maiden.