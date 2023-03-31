Повітряні сили: Україна вже використовує американські керовані боєприпаси JDAM на полі бою
- Автор:
- Анна Холоднова
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Українська авіація уже використовує американські керовані боєприпаси JDAM у війні проти росії.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.
«Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях», — зазначив він і додав, що Україні потрібно більше таких боєприпасів.
- Joint Direct Attack Munition (JDAM) — боєприпаси дальнього радіусу дії з GPS-наведенням, виготовлені компанією Boeing, які здатні вражати цілі на відстані 72 км. JDAM-ER можна прикріпити до некерованих бомб. Під час падіння бомба розгортає крила, що дозволяє їй планерувати на відстань до 72 км і фактично втричі збільшує радіус дії. Видання зазначає, що надання таких боєприпасів свідчить про те, що США та Україна розробили метод, за допомогою якого винищувачі радянських часів, які використовує ЗСУ, можуть запускати JDAM-ER.