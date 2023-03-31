Суд оштрафував ексначальника департаменту держзакупівель Міноборони Хмельницького

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Суд визнав начальника департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького винним у наданні НАЗК недостовірної інформації з порушенням строків. Експосадовця оштрафували.

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Наприкінці 2022 року НАЗК витребувало аудиторський звіт про закупівлі в умовах воєнного стану в очолюваному Богданом Хмельницьким департаменті. Хмельницький відповів, що такого звіту в нього немає.

Згодом НАЗК дізналося, що він під підпис ознайомився із цим звітом задовго до того, як повідомив про те, що звіту немає, тобто надав недостовірну інформацію. Крім того, Хмельницький порушив термін відповіді.

«Ми вбачали в цьому умисел, оскільки Хмельницький міг мати мотив як затягувати з відповіддю, так і не надавати НАЗК самого звіту. Під час судового розгляду знайшли підтвердження факти неправомірних дій Хмельницького» — розповів заступник голови НАЗК Андрій Вишневський.