Генсек НАТО: Фінляндія стане членом Альянсу найближчими днями
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія стане членом Альянсу найближчими днями. Усі країни НАТО ратифікували її заявку на вступ.
Його звернення опублікували на Twitter-сторінці речниці НАТО Оани Лунгеску.
«Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію убезпеченішою, а НАТО — сильнішим», — сказав генсек.
Він зазначив, що Фінляндія має боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути, тому її членство багато дасть НАТО.
Водночас Столтенберг підкреслив, що союзники мають згоду в тому, що швидке завершення ратифікації вступу Швеції до НАТО також буде в інтересах усіх.
- Швеція та Фінляндія в травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Альянс оперативно розглянув їх та погодився прийняти. Після цього заявки цих країн повинні були ратифікувати парламенти усіх членів НАТО. Але найбільшим противником вступу стала Туреччина — вона висунула умови для Швеції та Фінляндії в обмін на ратифікацію.
- У 2023 році Туреччина заявила, що Фінляндія має кращий прогрес у виконанні умов, аніж Швеція. Тому 30 березня турецький парламент останнім ратифікував заявку Фінляндії. Натомість щодо Швеції дискусії тривають — її вступ блокують Угорщина та Туреччина.