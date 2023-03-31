Генсек НАТО: Фінляндія стане членом Альянсу найближчими днями

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія стане членом Альянсу найближчими днями. Усі країни НАТО ратифікували її заявку на вступ.

Його звернення опублікували на Twitter-сторінці речниці НАТО Оани Лунгеску.

«Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію убезпеченішою, а НАТО — сильнішим», — сказав генсек.

Він зазначив, що Фінляндія має боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути, тому її членство багато дасть НАТО.

Водночас Столтенберг підкреслив, що союзники мають згоду в тому, що швидке завершення ратифікації вступу Швеції до НАТО також буде в інтересах усіх.