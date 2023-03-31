Фонд «Повернись живим» закрив збір на 333 мільйони гривень для купівлі мінометів для кожної бригади ТрО

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Благодійний фонд «Повернись живим» завершив збір коштів на проєкт «Довгі руки ТрО». Там збирали 333 мільйони гривень на придбання для кожної бригади Територіальної оборони шести мінометів калібру 120 мм та допоміжного обладнання і спорядження.

Про це пише фонд у своєму Twitter.

Кожна бригада ТрО отримає від фонду набір, у який входитимуть шість мінометів калібру 120 мм, три пікапи, 14 радіостанцій, три дрони, планшети, прилади нічного бачення, Starlink, генератори та багато іншого.

Збір коштів був організований окремо на кожну область, один комплект коштував понад 10 мільйонів гривень. Але 31 березня невідомий благодійник задонатив понад 48 мільйонів гривень і допоміг закрити всі області, яким ще не вистачало коштів. У фонді обіцяють у неділю розкрити подробиці про нього.