Росія вночі запустила по Україні 10 іранських дронів-камікадзе. Майже всі збили сили ППО
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty
Російська армія вночі запустила по Україні 10 іранських дронів-камікадзе. Девʼять із них збили сили протиповітряної оборони.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
«Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню», — розповіли там.
Крім цього, росіяни вдарили девʼятьма ракетами С-300 по Харкову.
За минулу добу українські війська відбили понад 80 атак окупантів. Найбільші бої тривають у районі селища Білогорівка, а також міст Бахмут, Авдіївка та Марʼїнка.