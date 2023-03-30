У Китаї коледжі дали учням тиждень весняних канікул, щоб ті встигли закохатися

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У Китаї девʼять професійно-технічних коледжів дали студентам тиждень канікул, аби ті знайшли собі кохання. Таким чином школи від Fan Mei Education Group намагаються підвищити рівень народжуваності в країні, пише Insider.

Заступник декана Міньянського авіаційного професійного коледжу Лян Гуохуей заявив, що школа впроваджує систему весняних канікул з надією, що учні зможуть навчитися любити природу, любити життя та насолоджуватися коханням. «Вийдіть із кампусу, торкніться природи та серцем відчуйте красу весни», — наголосив він.

Усі девʼять коледжів є професійно-технічними школами для професій в авіаційній промисловості. Починаючи з 2019 року, ці школи дають учням і вчителям тиждень весняного перепочинку, але цьогорічна тема «закохайся» робить особливий акцент на романтиці.

Це оголошення зробили на тлі намагань Китаю підтримати народжуваність та шлюбність, які стрімко знижуються. Місцеві компанії, провінції та селища експериментували зі способами змусити людей одружуватися, наприклад, пропонували 30 днів «шлюбної відпустки» або запускали кампанії, в яких міських жінок просили зустрічатися з сільськими літніми холостяками.

Лю Пін, заступник декана Сичуанського південно-західного авіаційного професійного коледжу, розповів China News Network, що школа розпочала свою програму весняних канікул у відповідь на відгуки студентів, які попросили фіксований час для навчання за межами кампусу, пошуку нових друзів та щоб «відчути красу кохання».

Домашнє завдання на час канікул полягатиме в тому, аби писати нотатки.